Євросоюз погодив дев'ятий пакет санкцій проти росії

14:54 16 грудня Київ, Україна

Європейський Союз погодив дев'ятий пакет санкцій проти російської федерації, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я вітаю домовленості про дев'ятий пакет санкцій проти росії. Він зосереджений на техніці, фінансах та ЗМІ, щоб ще більше зіштовхнути з рейок російську економіку та військову машину", - написала вона у Twitter.



Я вийде на посаду на дев'ятій sanctions package до Росії.



Це focuses on tech, finance and media to push the Russian economy and war machine further off the rails.



Це sanctions майже 200 індивідуальних і громадськості involved in attacks on civilians & kidnapping children https://t.co/3vx73DMZyz — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 16, 2022

За словами фон дер Ляєн, новий пакет передбачає санкції проти майже 200 осіб та організацій, причетних до нападів на мирних жителів та викрадення дітей.



Представник України при ЄС Всеволод Ченцов на брифінгу заявив, що до пакету санкцій включено і секторальні, і персональні санкції.



За його словами, персональні санкції стосуються представників уряду, держдуми рф, армії, фізичних осіб, осіб, причетних до розкрадання зерна.



"Що стосується секторальної частини, то це товари та подвійне використання, товари такого звичайного цивільного експорту, які можуть використовуватися для військових потреб. Такі транзакції буде припинено. Це і хімічна, і біохімічна продукція. Це електроніка. Зокрема, яка використовується в іранських дронах", – сказав Ченцов.

За словами дипломата, під санкції також потрапили 169 компаній.

"Їм заборонено будь-що продавати, оскільки вони причетні до забезпечення російського ВПК, заборона експорту товарів авіаційної та космічної промисловостей, включаючи авіаційні двигуни, частини до них. І заборона на експорт чисто цивільної продукції, яка може бути використана для військових потреб. Це цивільні безпілотні апарати, ноутбуки, верстати, навігація, GPS, радіо, тобто лише понад 20 груп товарів", - сказав він.

За словами Ченцова, торік торгівля з рф цими товарами склала близько 2 мільярдів євро.



Санкції також запроваджують і проти банків – від SWIFT відключать Московський кредитний банк, Дальневосточный банк та Банк регіонального розвитку.