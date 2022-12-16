Євросоюз погодив дев'ятий пакет санкцій проти росії

Європейський Союз погодив дев'ятий пакет санкцій проти російської федерації, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Я вийде на посаду на дев'ятій sanctions package до Росії.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 16, 2022
Це focuses on tech, finance and media to push the Russian economy and war machine further off the rails.
Це sanctions майже 200 індивідуальних і громадськості involved in attacks on civilians & kidnapping children https://t.co/3vx73DMZyz
За словами фон дер Ляєн, новий пакет передбачає санкції проти майже 200 осіб та організацій, причетних до нападів на мирних жителів та викрадення дітей.
Представник України при ЄС Всеволод Ченцов на брифінгу заявив, що до пакету санкцій включено і секторальні, і персональні санкції.
За його словами, персональні санкції стосуються представників уряду, держдуми рф, армії, фізичних осіб, осіб, причетних до розкрадання зерна.
Представник України при ЄС Всеволод Ченцов на брифінгу заявив, що до пакету санкцій включено і секторальні, і персональні санкції.
За його словами, персональні санкції стосуються представників уряду, держдуми рф, армії, фізичних осіб, осіб, причетних до розкрадання зерна.
За словами дипломата, під санкції також потрапили 169 компаній.
За словами Ченцова, торік торгівля з рф цими товарами склала близько 2 мільярдів євро.
Санкції також запроваджують і проти банків – від SWIFT відключать Московський кредитний банк, Дальневосточный банк та Банк регіонального розвитку.
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