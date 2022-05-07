Євросоюз розглядає пакет нових санкцій проти рф

18:18 06 травня Київ, Україна

Поетапне нафтове ембарго та нові жорсткі обмеження передбачає новий пакет санкцій Євросоюзу проти російської агресії.

Зараз Білий дім працює над організацією відеозв'язку. Про це у четвер, 5 травня, розповіла на брифінгу прессекретарка Білого дому Джен Псакі.



Вона зазначила, що зусилля та увага США спрямована на те, щоб продовжувати наголошувати на єдності, а також посилити цю єдність в умовах, коли союзники стикаються з російською агресією.

"Ми працюємо над тим, щоб остаточно домовитися про дзвінок G7, який, ймовірно, відбудеться найближчими днями", - сказала вона.

Її також попросили пояснити, що саме вона мала на увазі, коли на початку тижня повідомляла про плани США напередодні 9 травня висловити свою підтримку України та Європи.



Псакі було поставлено питання про те, чи не маються на увазі якісь спільні заходи з представниками України та європейськими союзниками у цей день.

"Ми повідомимо додаткові деталі ближче до справи", - відповіла Псакі.

Запропонований Єврокомісією новий, шостий, пакет санкцій передбачає відключення трьох великих російських банків - включаючи найбільший з них, Сбербанк - від міжнародної системи передачі міжбанківської інформації SWIFT, а також відмова від імпорту сирої нафти з рф протягом шести місяців, а до кінця року - відмова від імпорту російських нафтопродуктів.