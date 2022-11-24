Євросоюз працює над дев'ятим пакетом санкцій проти росії - Урсула фон дер Ляйєн

12:14 24 листопада Київ, Україна

Європейський Союз проводить роботу над дев'ятим пакетом антиросійських санкцій на фоні атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.



Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на прес-конференції у Фінляндії з прем'єр-міністром країни Санною Марін.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб перешкодити росії, щоб ще більше знизити її здатність вести війну з Україною. І сьогодні я можу оголосити, що ми повною мірою працюємо над дев'ятим пакетом санкцій. І я впевнена, що ми дуже скоро затвердимо обмеження ціни на російську нафту разом з G7 та іншими великими партнерами. Ми не заспокоїмося, поки Україна не переможе путіна та його незаконну та варварську війну", - наголосила вона.

Фон дер Ляєн засудила атаки росії на українську інфраструктуру та цивільні об'єкти.

"Коли я бачу сніг та відчуваю холод, я не можу не думати про наших українських друзів. Український народ через варварську терористичну атаку путіна на громадянську інфраструктуру країни має зустріти цю зиму без електрики, а в багатьох місцях — без води", — зазначила чиновник.

Вона нагадала, що провину за атаки та страждання громадянського населення України несе саме російський президент.

"Через нього немовлята, їхні батьки та дідусі та бабусі мерзнуть у темряві. І я рішуче засуджую ці варварські напади. Це військові злочини", - наголосила фон дер Ляєн.

Водночас, вона висловила переконання у перемозі України та запевнила у подальшій підтримці з боку Європейського Союзу.