Євросоюз провів дебати щодо заявки України на членство в ЄС

16:53 13 червня Київ, Україна

У Єврокомісії обговорили заявки України, Молдови та Грузії щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС.



Про це у понеділок, 13 червня, журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.



За його словами, заявки на вступ обговорювалися на попередніх дебатах.

"Виглядає як статус кандидата з умовами для України та Молдови, але все ще під питанням залишається заявка Грузії", - пише журналіст.