Євросоюз провів дебати щодо заявки України на членство в ЄС

У Єврокомісії обговорили заявки України, Молдови та Грузії щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС.
Про це у понеділок, 13 червня, журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.
За його словами, заявки на вступ обговорювалися на попередніх дебатах.
Про це у понеділок, 13 червня, журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.
За його словами, заявки на вступ обговорювалися на попередніх дебатах.
Очікується, що рішення щодо заявок країн Єврокомісія винесе 17 червня. Але лідери країн ЄС обговорять це питання наступного тижня.
Нагадаємо, двома днями раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн відвідала Київ.. Після переговорів із президентом Володимиром Зеленським вона заявила, що ЄК завершить обговорення висновку щодо статусу кандидата у члени ЄС для України до кінця наступного тижня.
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