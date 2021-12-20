Євросоюз: проведення виборів до Держдуми РФ на окупованому Донбасі суперечить Мінським угодам

06:19 26 березень Київ, Україна

В Євросоюзі впевнені, що проведення російських виборів на окупованих українських територіях суперечить духу Мінських домовленостей і несе пряму загрозу територіальній цілісності України.

Про це заявила делегація Євросоюзу при ОБСЄ під час засідання Постійної ради цієї організації.

"Ми стурбовані недавніми заявами, в тому числі з боку російських чиновників про те, що всі ті люди, які отримали російські паспорти в Донецькій і Луганській областях України, а також повинні мати можливість брати участь у виборах в Державну думу Росії, які пройдуть у вересні цього року. Ми підкреслюємо, що проведення російських виборів на українській території без згоди України суперечило б духу Мінських домовленостей і порушувало б територіальну цілісність України як суверенної держави", - йдеться в заяві.

В ЄС засуджують будь-які спроби Москви нав'язати російські закони і норми населенню окупованих територій Донецької та Луганської областей України.