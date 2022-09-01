Євросоюз продовжить видавати візи росіянам "з гуманітарних міркувань"

17:54 18 серпня Київ, Україна

Євросоюз не повністю припинятиме видачу шенгенських віз громадянам росії. Їх продовжать видавати з гуманітарних міркувань.

Про це повідомила представниця Єврокомісії (ЄК) Анітта Хіппер на щоденному брифінгу у Брюсселі.



При цьому держави-члени ЄС можуть самостійно ухвалити рішення про заборону видачі віз росіянам.

«Однак завжди будуть категорії людей, яким слід видавати візи — наприклад, у гуманітарних випадках, для членів сім'ї, для журналістів чи дисидентів», — зазначила представниця ЄК.

Наприкінці серпня відбудеться неформальна зустріч глав МЗС ЄС у Празі, де обговорять можливості зміни шенгенського візового кодексу, щоб обмежити видачу шенгенських віз громадянам росії. На цей момент документ не передбачає відмови у візі за національною ознакою.



На зустрічі Естонією та Фінляндією буде запропоновано скоротити туристичні візи, що видаються росіянам, у кілька разів. При цьому участь в ініціативі передбачається на добровільній основі. До неї приєднаються країни ЄС, які вже готові до такого кроку.

"Така система дозволить відпрацювати оптимальні форми візових обмежень, до яких згодом зможуть приєднатися інші країни Євросоюзу", - додав дипломат.

Раніше Фінляндія заявила про те, що зменшить видачу туристичних віз громадянам росії з 1 вересня вдесятеро . У зв'язку з цим у фінських візових центрах будуть обмежені часові інтервали для подання заявок на відвідування країни з туристичною метою.