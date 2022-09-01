Євросоюз продовжить видавати візи росіянам "з гуманітарних міркувань"

Євросоюз не повністю припинятиме видачу шенгенських віз громадянам росії. Їх продовжать видавати з гуманітарних міркувань.
Про це повідомила представниця Єврокомісії (ЄК) Анітта Хіппер на щоденному брифінгу у Брюсселі.
При цьому держави-члени ЄС можуть самостійно ухвалити рішення про заборону видачі віз росіянам.
При цьому держави-члени ЄС можуть самостійно ухвалити рішення про заборону видачі віз росіянам.
Наприкінці серпня відбудеться неформальна зустріч глав МЗС ЄС у Празі, де обговорять можливості зміни шенгенського візового кодексу, щоб обмежити видачу шенгенських віз громадянам росії. На цей момент документ не передбачає відмови у візі за національною ознакою.
На зустрічі Естонією та Фінляндією буде запропоновано скоротити туристичні візи, що видаються росіянам, у кілька разів. При цьому участь в ініціативі передбачається на добровільній основі. До неї приєднаються країни ЄС, які вже готові до такого кроку.
Раніше Фінляндія заявила про те, що зменшить видачу туристичних віз громадянам росії з 1 вересня вдесятеро. У зв'язку з цим у фінських візових центрах будуть обмежені часові інтервали для подання заявок на відвідування країни з туристичною метою.
Естонія вже припинила видавати шенгенські візи громадянам росії. У республіку можна в'їхати лише за візою, виданою іншою країною ЄС. 9 серпня прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що відвідування Європи — це не право, а привілей і закликала до припинення видачі туристичних віз росіянам.
До цього шенгенські візи росіянам перестали оформляти також Чехія, Латвія та Литва. Данія та Нідерланди припинили видавати короткострокові візи. При цьому Німеччина виступила проти заборони видачі віз громадянам росії.
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