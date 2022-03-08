Євросоюз продовжив санкції проти РФ по Криму

11:59 09 червень Київ, Україна

Країни Євросоюзу без обговорення прийняли рішення про продовження санкцій щодо окупованого Росією Криму ще на 12 місяців.



Відповідне рішення прийнято на засіданні Комітету постійних представників країн Євросоюзу (КОРЕПЕР), 9 червня, повідомляють світові ЗМІ, з посиланням на джерело у Брюсселі.



КОРЕПЕР погодив «рішення Ради ЄС щодо обмежувальних заходів у відповідь на незаконну окупацію Криму і Севастополя», йдеться в документі. Наступного тижня це рішення буде формально схвалено Радою ЄС і набуде чинності.



Обмежувальні кримські санкції через незаконну окупацію Росією українського півострова були прийняті Євросоюзом в червні 2014 року в рамках Стратегії ЄС щодо невизнання окупації Криму. Ці санкції забороняють європейському бізнесу підтримувати будь-які контакти з підприємствами Криму, забороняють європейським авіакомпаніям літати до Криму, а суднам - заходити в кримські порти, а також забороняють країнам ЄС давати візи жителям Криму, які мають російські паспорти.



Цей санкційний пакет продовжується щорічно без обговорення, оскільки в 2014 році ЄС визначив, що ці рестрикції залишатимуться в силі, поки Крим не повернеться в Україну.