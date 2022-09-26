Євросоюз планує відключити від SWIFT ще 4 банки росії

ЄС готується відключити від SWIFT Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк та Тінькофф Банк. Такий захід обговорюється в рамках восьмого пакету санкцій за анексію Херсона, Запоріжжя та Донбасу росією, пише EUObserver.
На цей момент санкції проти російських банків, що залишилися, з 27 країн ЄС підтримують Польща, Естонія, Латвія, Литва і Ірландія, що приєдналася до них. У 9-сторінковому списку пропозицій також є заборони на імпорт алмазів, співробітництво в галузі ядерної енергетики, передачу готівкових банкнот ЄС чи США та продаж нерухомості росіянам.
У IT-сфері санкції можуть торкнутися технології «Лабораторії Касперського» та заборонити європейським компаніям працювати з росією. В сфері пропаганди обговорюється заборона мовлення трьох російських телеканалів (НТВ Мир, РЕН ТВ та «Росія 1»), а також шести інтернет-каналів («НьюсФронт», «Південний Фронт», «Катехон», «Фонд стратегічної культури», «Фондськ» та «ІнфоРос»).
Санкції можуть торкнутися фінансування лобістських компаній та неурядових організацій у ЄС, усіх тих, хто допомагає обходити санкції проти росії та десятка високотехнологічних продуктів, які більше не експортуватимуться з ЄС до росії (включаючи смартфони, радарне обладнання та лазерні прилади).
Обговорення восьмого пакети санкцій активізувалося після початку фальшивих референдумів у Херсоні, Запоріжжі та Донбасі, мета яких – анексія окупованих росією територій України. За словами дипломатів у Брюсселі, мінімум, що зробить ЄС – внесе до чорного списку чиновників, які причетні до референдуму, а також розширить фінансові санкції на кілька російських банків та заборонить постачання деяких високотехнологічних продуктів.
Відключення Газпромбанку від SWIFT матиме далекосяжні наслідки, оскільки саме через нього здійснюються платежі за експорт російського газу. Угорщина вже неодноразово накладала вето на рішення ЄС у галузі енергетики. Проти також можуть виступити Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Кіпр та Греція.
Поточний варіант санкцій, швидше, дорожня карта подальших дій, ніж список реальних вимог, які будуть прийняті у відповідь на анексію, кажуть джерела в ЄС.
На цей момент санкції проти російських банків, що залишилися, з 27 країн ЄС підтримують Польща, Естонія, Латвія, Литва і Ірландія, що приєдналася до них. У 9-сторінковому списку пропозицій також є заборони на імпорт алмазів, співробітництво в галузі ядерної енергетики, передачу готівкових банкнот ЄС чи США та продаж нерухомості росіянам.
У IT-сфері санкції можуть торкнутися технології «Лабораторії Касперського» та заборонити європейським компаніям працювати з росією. В сфері пропаганди обговорюється заборона мовлення трьох російських телеканалів (НТВ Мир, РЕН ТВ та «Росія 1»), а також шести інтернет-каналів («НьюсФронт», «Південний Фронт», «Катехон», «Фонд стратегічної культури», «Фондськ» та «ІнфоРос»).
Санкції можуть торкнутися фінансування лобістських компаній та неурядових організацій у ЄС, усіх тих, хто допомагає обходити санкції проти росії та десятка високотехнологічних продуктів, які більше не експортуватимуться з ЄС до росії (включаючи смартфони, радарне обладнання та лазерні прилади).
Обговорення восьмого пакети санкцій активізувалося після початку фальшивих референдумів у Херсоні, Запоріжжі та Донбасі, мета яких – анексія окупованих росією територій України. За словами дипломатів у Брюсселі, мінімум, що зробить ЄС – внесе до чорного списку чиновників, які причетні до референдуму, а також розширить фінансові санкції на кілька російських банків та заборонить постачання деяких високотехнологічних продуктів.
Відключення Газпромбанку від SWIFT матиме далекосяжні наслідки, оскільки саме через нього здійснюються платежі за експорт російського газу. Угорщина вже неодноразово накладала вето на рішення ЄС у галузі енергетики. Проти також можуть виступити Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Кіпр та Греція.
Поточний варіант санкцій, швидше, дорожня карта подальших дій, ніж список реальних вимог, які будуть прийняті у відповідь на анексію, кажуть джерела в ЄС.
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