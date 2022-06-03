Євросоюз засудив плани Росії роздавати паспорти на окупованих територіях

19:18 03 червня Київ, Україна

У Євросоюзі розкритикували останні рішення керівництва Росії, спрямовані на інтеграцію окупованих територій України.

Відповідну заяву опублікував речник ЄС із закордонних справ Петер Стано.

"ЄС рішуче засуджує укази президента Росії від 25 і 30 травня про спрощення процесу надання російського громадянства та видачу російських паспортів громадянам України на Херсонщині та Запоріжжі в районах, тимчасово під військовим контролем російських сил, які вчинили вторгнення, а також українським дітям без батьківського піклування та недієздатним особам з окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. ЄС не визнаватиме цих паспортів, виданих у рамках агресивної війни Росії проти України", - зазначив спікер.

Він додав, що ЄС також засуджує всі спроби Росії замінити демократично обрану місцеву українську владу колаборантами, вводити в обіг рубль паралельно з гривнею, зміну шкільної програми та мови навчання на захоплених територіях.

"Будь-які спроби змінити статус частин території України є явним порушенням міжнародного права, Хартії ООН та Конституції України... і не буде визнано ЄС. Росія, її політичне керівництво та всі, причетні до порушення міжнародного права та міжнародного гуманітарного права, будуть притягнуті до відповідальності за ці протиправні дії", - заявив Петер Стано.

Представник ЄС повторив заклик Євросоюзу до Росії негайно вивести війська з усієї території України у міжнародно визнаних кордонах.