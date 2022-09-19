Євросоюз обговорює можливість запровадження санкцій проти російської платіжної системи «Мир»

15:58 19 вересня Київ, Україна

Представник Євросоюзу Петро Стано повідомив, що ЄС обговорює можливість запровадження санкцій проти російської платіжної системи «Мир».

За його словами, дискусії поки що носять «конфіденційний характер», а об'єктом санкцій може стати як оператор «Міру», Національна система платіжних карток (НСПК), так і її керівництво.



У п'ятницю Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) оголосило про внесення до чорного списку гендиректора НСПК (оператора системи «Мир») Володимира Комлєва, а також попередило, що банки, які приймають російські карти за кордоном, можуть стати об'єктом санкцій. Претензії адресовані насамперед Туреччині, де п'ять кредитних організацій підключено до «Миру», причому дві з них почали приймати російські картки після початку війни.



Туреччина — кандидат на вступ до ЄС, нагадав Стано, а тому її зовнішня політика має узгоджуватися із зовнішньополітичними рішеннями Євросоюзу, зокрема щодо санкцій.

"Важливо, щоб Туреччина не пропонувала Росії рішення для обходу існуючих санкцій ЄС", - заявив він, додавши, що Брюссель "продовжить стежити за ситуацією".

Зараз карти «Мир» приймають у 11 країнах світу, з яких лише три знаходяться поза пострадянським простором — це В'єтнам, Південна Корея та Туреччина.. Туроператори Росії повідомляли про плани приєднатися до систем Малайзії, М'янми та Таїланду.. У вересні переговори в ЦБ Росії щодо «Міру» розпочав Центробанк Єгипту. ЦБ Росії планує збільшити кількість країн, де можна скористатися картками платіжної системи «Світ», до 20 до 2025 року і до 35 до 2030-го.



Поки, втім, навіть у Туреччині з російськими картами виникають проблеми: минулого тижня відмовляти в платежах по «Міру» почали три великі готельні мережі — Crystal Hotels, Nirvana Hotel та Titanic. Топ-менеджмент готелів пояснював це політикою банків, які, своєю чергою, посилалися на розпорядження ЦБ Туреччини.



Євросоюз направить до Анкари делегацію для прямих переговорів із турецьким урядом щодо «Міру», розповідали Financial Times джерела, знайомі з підготовкою відповідних планів.



Мета, за їх словами, полягає в тому, щоб посилити тиск на турецькі банки, які співпрацюють з росією і можуть брати участь у механізмах щодо обходу санкцій.