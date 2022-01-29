Євросоюз не визнає вибори губернатора в анексованому Севастополі

15:09 14 вересень Київ, Україна

В ЄС непохитні у своїй позиції щодо незаконної анексії Криму і Севастополя РФ, тому чергові "вибори" на території окупованого півострова не визнані.

Про це йдеться в заяві представника ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Петера Стано.

"Регіональні та місцеві вибори відбулися в Російській Федерації 13 вересня. Вибори губернатора відбулися також в Севастополі. Європейський Союз визнав незаконною анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією, а тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові. Будь-хто, хто обраний на організованому Росією голосуванні на Кримському півострові, хто стверджує, що "представляє" Крим і Севастополь, не буде визнаний ЄС представником тих територій, які входять до складу України", - заявив представник ЄС.

Він підкреслив, що Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності й суверенітету України.



Нагадаємо, Росія організувала в окупованому Севастополі "місцеві вибори". Спостерігачі від ОБСЄ не були запрошені для участі в спостереженні за голосуванням.