Євросоюз не визнає вибори губернатора в анексованому Севастополі

В ЄС непохитні у своїй позиції щодо незаконної анексії Криму і Севастополя РФ, тому чергові "вибори" на території окупованого півострова не визнані.
Про це йдеться в заяві представника ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Петера Стано.
Він підкреслив, що Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності й суверенітету України.
Нагадаємо, Росія організувала в окупованому Севастополі "місцеві вибори". Спостерігачі від ОБСЄ не були запрошені для участі в спостереженні за голосуванням.
Нагадаємо, Росія організувала в окупованому Севастополі "місцеві вибори". Спостерігачі від ОБСЄ не були запрошені для участі в спостереженні за голосуванням.
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