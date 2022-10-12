Євросоюз не повірив попередженням США про напад росії на Україну - Боррель

12:51 12 жовтня Київ, Україна

Шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель визнав помилковість окремих політик та підходів ЄС та зізнався, що сам помилявся в оцінці ситуації перед вторгненням росії в Україну.

Про це Боррель заявив у своїй промові на зустрічі послів у Брюсселі, 12 жовтня.

"Війна в Україні триває. Ми не припускали, наскільки ефективно Україна чинитиме опір. І ми не вірили, що війна буде. Я мушу визнати, що коли американці казали нам: "Вони (росіяни) нападуть", то ми дуже неохоче в це вірили", – зазначив Боррель.

За його словами, держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував і сказав: "Це відбудеться у ці вихідні".

"А вже за два дні вони почали бомбити Київ. Але ми не вірили, що це станеться, і не припускали, що Україна готова чинити опір так запекло і так успішно, як вона це робить. Безумовно, завдяки нашій військовій підтримці, без неї це було б неможливо, але й українці зі свого боку доклали зусиль", - зазначив голова європейської дипломатії.

Він також визнав, що в ЄС не передбачили масової мобілізації в росії і відкриті ядерні погрози президента володимира путіна.