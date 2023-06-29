Євросоюз не повинен знижувати вимоги щодо членства для України - МЗС Данії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив, що Євросоюз не повинен "знижувати планку" щодо членства для України у питаннях корупції та демократії.
Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.
Як зазначив Расмуссен, інакше ЄС ризикує "імпортувати нестабільність".
Міністр наголосив, що Данія підтримує членство України, Молдови, Грузії та країн західних Балкан у ЄС, але "геополітичні обставини" не виправдовують скасування реформ управління.
Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.
Як зазначив Расмуссен, інакше ЄС ризикує "імпортувати нестабільність".
Міністр наголосив, що Данія підтримує членство України, Молдови, Грузії та країн західних Балкан у ЄС, але "геополітичні обставини" не виправдовують скасування реформ управління.
Якщо до України буде особливе ставлення, то воно має бути у вигляді додаткової допомоги, щоби Київ відповідав стандартам ЄС, додав він.
Рада ЄС на пропозицію Європейської комісії визначила сім кроків, які Україна має здійснити як пріоритетні у своїй заявці на членство у Євросоюзі.
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