Євросоюз не повинен знижувати вимоги щодо членства для України - МЗС Данії

11:15 29 червня Київ, Україна

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив, що Євросоюз не повинен "знижувати планку" щодо членства для України у питаннях корупції та демократії.



Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.



Як зазначив Расмуссен, інакше ЄС ризикує "імпортувати нестабільність".



Міністр наголосив, що Данія підтримує членство України, Молдови, Грузії та країн західних Балкан у ЄС, але "геополітичні обставини" не виправдовують скасування реформ управління.

"Якщо ви не завершите процес реформування до вступу, тоді може виникнути ризик уповільнення процесу згодом. І ми не експортуємо стабільність, ми ризикуємо імпортувати нестабільність. І тому так важливо наголосити на необхідності виконання критеріїв (для членства в ЄС — ред.)", - наголосив Расмуссен.

Якщо до України буде особливе ставлення, то воно має бути у вигляді додаткової допомоги, щоби Київ відповідав стандартам ЄС, додав він.

"Ми хочемо інвестувати, ми хочемо допомагати, ми хочемо бути якомога позитивнішими і допомагати деяким країнам, але ми не можемо опускати планку", - зазначив Ларс Лекке Расмуссен.

Рада ЄС на пропозицію Європейської комісії визначила сім кроків, які Україна має здійснити як пріоритетні у своїй заявці на членство у Євросоюзі.