Євросоюз знайшов спосіб позбавити росію впливу на європейський газовий ринок

20:32 05 вересня Київ, Україна

Влада Євросоюзу оцінює наслідки відмови від звичного ціноутворення на місцевому ринку, а також запровадження прив'язки до азіатських ринків газу, де на даний момент не фіксується така висока волатильність у цінах на пальне.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до Єврокомісії та знайомі з перебігом обговорень.



Також влада обговорює запровадження граничних цін на газ усередині європейського ринку.. Єврокомісія всерйоз розглядає можливість інтервенцій у газовий ринок Європи, щоб знизити ціновий тиск і відбити бажання спекулянтів наживатися на дефіциті.. Як один із заходів Єврокомісія пропонує відмовитися від електронного ринку та загальновизнаного біржового орієнтиру (бенчмарку) — йдеться про ціноутворення на головному газовому хабі Європи в Нідерландах, згідно з механізмом передачі прав власності (Dutch Title Transfer Facility, TTF).



На деякий час Єврокомісія хоче відмовитись від ринкового механізму на користь директивного ціноутворення через фінансовий нагляд.. Влада занепокоєна, що TTF перестав бути достовірним орієнтиром для укладання довгострокових контрактів через спекулянтів, які розганяють ціни на газ на тлі нестабільності поставок зрідженого природного газу (ЗПГ).

«Цінова премія між TTF та європейським індексом поставок ЗПГ із судів значно збільшилася, що викликає питання про його репрезентативність як індекс для ув'язування контрактів у всьому ЄС», — наводить агентство витяг з документа, який обговорюватиметься у п'ятницю на зборах представників усіх членів Євросоюзу .

Одним із варіантів вирішення проблеми влада ЄС називає створення окремого торгового майданчика під постачання ЗПГ.. Вони вважають, що окрема біржа могла б знизити тиск на газовий ринок спекулянтів, які користуються складною ситуацією, спричиненою обвалом постачання газу з Росії. Ще один варіант, який розглядає влада у разі перебоїв з поставками, — директивна прив'язка TTF до азіатського ринку за допомогою бенчмарку JKM (Japan/Korea marker), який визначає вартість ЗПГ. Прив'язка до Азії допомогла б нівелювати «пляшкові шийки» європейського ринку та зробити азіатський ринок ЗПГ тимчасово світовим.



Крім скорочення наслідків для газового ринку Європи ЄС сподівається подібними заходами додатково вдарити по газових доходах Росії. Введення механізму стелі цін має створити такі умови, щоб при відмові від постачання газу росія «почувалася б гіршою», ніж при збереженні постачань, але в рамках європейських обмежень, зазначає одне з джерел агентства.



Європейський енергетичний ринок у 2022 році зіткнувся з рекордним тиском у зв'язку з обвалом постачання газу з Росії. Ціни на пальне зросли до багаторічних максимумів, що додатково розігнало ціни на електроенергію та опалення. Європейський бізнес та домогосподарства змушені перейти на жорстку економію, деякі підприємства вже закрилися чи скоротили виробництво через нерентабельність. У рамках підготовки до опалювального сезону ЄС уже виконав директиву щодо заповнення газових сховищ на 85%. російська сторона стверджує, що не нарощуватиме постачання газу до Європи доти, доки не Європа не зніме санкції.