Євросоюз знайшов рішення для використання заморожених активів ЦБ рф для України

18:49 26 січня Київ, Україна

Юридична служба Ради ЄС повідомила держави-члени Європейського Союзу про існування законних повноважень тимчасово використати заморожені активи російського Центрального банку на суму близько $36,8 млрд.



Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.



За словами джерел, юридична служба заявила європейським дипломатам, що такий план юридично здійсненний, якщо активи не будуть експропрійовані та при дотриманні певних умов. Одна з них - основна сума і відсотки за замороженими активами ЦБ росії будуть повернуті рф рано чи пізно в майбутньому.



Першим кроком ЄС розглядає можливість об'єднання активів на рівні Європи або на міжнародному рівні, щоб отримати дохід, який можна було б використати для фінансування відновлення України.



Під час обговорення з послами Євросоюзу юристи Ради ЄС пояснили, що якщо управління об'єднаними замороженими активами ЦБ росії призведе до збитків, то компенсація має бути надана з бюджету ЄС або державами-членами.



Євросоюз вже тривалий час вивчає варіанти використання заморожених російських активів після вторгнення росії в Україну. Поки що всі пропозиції не знаходили одностайної підтримки та обговорення знаходяться на початковій стадії.