Євросоюз почне карати учасників схем щодо обходу європейських санкцій

10:30 10 жовтня Київ, Україна

Нові санкції щодо росії знаменують собою радикальну зміну політики Євросоюзу. Вони дозволять блоку накладати вторинні санкції на фізичних та юридичних осіб, організації та відомства, які сприяють обходу європейських обмежень.



Їх можна буде застосовувати до людей та організацій не тільки в ЄС, а й за межами ЄС, хто ввозить до країн союзу заборонені до імпорту товари, або експортує продукцію до росії. Тим часом російська влада намагається налагодити паралельний імпорт, закупівлю та транспортування через треті країни (хоча не всі такі товари потрапляють під санкції, у багатьох випадках поставки припинилися через відмову іноземних компаній працювати з росією).



Досі вторинні санкції застосовували передусім США, наприклад, закриваючи доступ до доларових розрахунків. У ЄС на такий підхід дивилися критично.



«ЄС роками скаржився на екстериторіальне застосування санкцій Сполученими Штатами, а тепер повільно рухається у тому ж напрямку. У результаті ЄС підійшов на кілька кроків ближче до того, щоб безпосередньо накладати європейські санкції на іноземні компанії», – сказав Bloomberg Томаш Влостовський, керуючий партнер брюссельської консалтингової агенції EU Sanctions.



Щоправда, застерігає він, на відміну від США, ЄС має намір карати іноземців лише в тому випадку, коли вони допомагають особам з країн ЄС обходити санкції ЄС проти росії, а не коли вони самі проводять заборонені Євросоюзом операції.



Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пояснила.



"Ми зможемо включати до [санкційного] списку людей, якщо вони обходять наші санкції. Якщо вони купують товари в Євросоюзі, вивозять їх до інших країн, а потім до росії, це буде вважатися обходом наших санкцій, і такі люди можуть бути включені до списку", - сказала Урсула фон дер Ляєн.



ЄС навряд чи, як США, позбавлятиме винних доступу до своєї фінансової системи, пише Bloomberg, вторинні санкції включатимуть заморожування активів у ЄС та заборону на в'їзд.