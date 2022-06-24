Євросоюз на порозі реформ

11:57 24 червня Київ, Україна

Україна зробить усе, щоб її інтереси було враховано у процесі реформ.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулєба в ефірі національного телемарафону.



Кулеба розповів, що у Євросоюзі планується реформа процедур та механізмів його функціонування. І українське МЗС "докладатиме всіх зусиль, щоб інтереси України як майбутнього члена ЄС були максимально враховані". Зокрема, як прогнозує глава МЗС, Євросоюз має "знайти баланс" для переходу від ухвалення рішення консенсусом до ухвалення рішення більшістю.



Крім того, реформи, за його словами, торкнуться "функціонування бюрократичної машини ЄС", оскільки зараз "є багато скарг на те, що вона надто важка і не гнучка".



Також міністр згадав, що зараз кожна країна має право на те, щоб у Єврокомісії вона мала свого комісара: це призводить до того, що там "постійно відбувається сегментація функціоналу".

"На шкоду ефективності, але задля того, щоб врахувати інтереси всіх. Тобто, якщо будуть нові члени, потрібно змінити принцип формування Єврокомісії", — пояснив глава МЗС.

Кулеба розповів, що у розмові з представниками Євросоюзу заявляв: "Україна швидше зробить усі очікувані від неї реформи, ніж ви свою власну реформу". Він пояснив це тим, що в Україні "ні в кого немає права вето на те, щоб заборонити ту чи іншу реформу", натомість є "політична воля президента і політична воля уряду якраз запроваджувати ці зміни".