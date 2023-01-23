Євросоюз хоче провести саміт у Туреччині про війну в Україні

19:17 23 січня Київ, Україна

Глава представництва Європейського Союзу у Туреччині Ніколаус Майєр-Ландрут у понеділок оголосив, що 22 лютого у Стамбулі відбудеться великий саміт з нагоди роковин активної фази російсько-української війни.



Слова Майєра-Ландрута цитує турецька агенція Anadolu.



Він зазначив, що на захід, де обговорюватимуться "геополітичні та економічні наслідки" війни росії проти України, буде запрошено представників Києва та Анкари.