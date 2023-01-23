Євросоюз хоче провести саміт у Туреччині про війну в Україні

Глава представництва Європейського Союзу у Туреччині Ніколаус Майєр-Ландрут у понеділок оголосив, що 22 лютого у Стамбулі відбудеться великий саміт з нагоди роковин активної фази російсько-української війни.
Слова Майєра-Ландрута цитує турецька агенція Anadolu.
Він зазначив, що на захід, де обговорюватимуться "геополітичні та економічні наслідки" війни росії проти України, буде запрошено представників Києва та Анкари.
Слова Майєра-Ландрута цитує турецька агенція Anadolu.
Він зазначив, що на захід, де обговорюватимуться "геополітичні та економічні наслідки" війни росії проти України, буде запрошено представників Києва та Анкари.
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