Євросоюз хоче провести саміт у Туреччині про війну в Україні

19:17 23 січня Київ, Україна

Глава представництва Європейського Союзу у Туреччині Ніколаус Майєр-Ландрут у понеділок оголосив, що 22 лютого у Стамбулі відбудеться великий саміт з нагоди роковин активної фази російсько-української війни.

Слова Майєра-Ландрута цитує турецька агенція Anadolu.

Він зазначив, що на захід, де обговорюватимуться "геополітичні та економічні наслідки" війни росії проти України, буде запрошено представників Києва та Анкари.
"Це також спосіб висловити нашу підтримку Україні. 24 лютого минулого року, початок російської агресії, став вирішальним моментом у європейській історії. Європейська історія – це наша спільна географія”, – сказав посол ЄС журналістам.

"Часто кажуть, що 11 вересня стало переломним моментом в історії американської безпеки. 24 лютого 2022 року, я б сказав, є такою важливою ситуацією для європейської безпеки. На нашому континенті йде війна, жорстока велика війна, війна із наслідками далеко за межами європейського континенту", - додав він.