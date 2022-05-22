"Євросолідарність" домоглася виділення додаткових 422 млн грн на боротьбу з коронавірусом

18:51 18 грудня Київ, Україна

Ініційований і проведений "Євросолідарністю" аудит київського бюджету-2020 дав можливість виділити більше ніж 400 млн гривень на допомогу столичним медикам в боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціальної політики Марина Порошенко

"422 млн - це суттєва сума, яка допоможе нашим лікарням пережити цей перехідний період між бюджетами, коли у нас буде локдаун, свята, але кияни продовжують хворіти і потребують невідкладної медичної допомоги. Таким чином ми зможемо, не знижуючи темпи надання допомоги, не знижуючи якості надання допомоги таким хворим, пережити цей складний період, поки підуть нові надходження з бюджету 2021 року", - зазначила тоді Марина Порошенко.

"Європейська Солідарність" закликала мера Києва Віталія Кличка провести позачергове засідання якомога швидше, щоб медзаклади столиці встигли придбати медикаменти, обладнання та засоби захисту.

"Ми прийняли рішення профільною комісією про ініціювання позачергової сесії 21 грудня. Якщо така сесія мером буде підтримана і проведена, то наші лікарні зможуть реалізувати кошти на придбання всього необхідного для боротьби з коронавірусом ще в цьому році", - зазначила Марина Порошенко.

Як повідомив Віталій Кличко на брифінгу в п'ятницю, позачергове засідання відбудеться 22 грудня. Він також підтвердив, що Департамент охорони здоров'я підготував відповідний проєкт змін до програми "Здоров'я киян".