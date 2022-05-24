Європейська політична спільнота не замінить членство України в ЄС

Ідея Еммануеля Макрона про створення європейської політичної спільноти не є аналогом членства у Євросоюзі.
Про це йдеться у заяві представника МЗС Франції, опублікованій на сайті відомства.
Представник МЗС зазначив, що проєкт європейської політичної спільноти, сформульований президентом Макроном, не є ні альтернативою членству, ні альтернативою процесу членства.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що заяви Франції щодо членства України в ЄС не вплинуть на євроінтеграційний рух Києва.
Раніше в МЗС заявили, що Україна розраховує набути статусу кандидата на членство в ЄС вже цього року і заручитися підтримкою Франції на шляху до вступу до Євросоюзу.
Раніше в МЗС заявили, що Україна розраховує набути статусу кандидата на членство в ЄС вже цього року і заручитися підтримкою Франції на шляху до вступу до Євросоюзу.
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