Європейська політична спільнота не замінить членство України в ЄС

08:13 24 травня Киев, Украина

Ідея Еммануеля Макрона про створення європейської політичної спільноти не є аналогом членства у Євросоюзі.

Про це йдеться у заяві представника МЗС Франції, опублікованій на сайті відомства.

"Ми вітаємо заявку України на членство у ЄС. Зараз вона розглядається Європейською комісією та обговорюватиметься на рівні глав держав та урядів у Європейській раді у червні. Як заявив 9 травня президент та вчора представник міністра з Європи, Україна є частиною європейської родини", – йдеться у повідомленні.



Представник МЗС зазначив, що проєкт європейської політичної спільноти, сформульований президентом Макроном, не є ні альтернативою членству, ні альтернативою процесу членства.

"Навпаки, він прагне прискорити відносини з усіма сусідніми європейськими країнами, а з тим, хто є кандидатами, посилити нашу підтримку у всіх сферах з метою їхнього приєднання", - сказав представник МЗС Франції.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що заяви Франції щодо членства України в ЄС не вплинуть на євроінтеграційний рух Києва.



Раніше в МЗС заявили, що Україна розраховує набути статусу кандидата на членство в ЄС вже цього року і заручитися підтримкою Франції на шляху до вступу до Євросоюзу.