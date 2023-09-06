Європейський суд дозволив скасувати санкції щодо російського бізнесмена

19:09 06 вересня Київ, Україна

Суд Європейського союзу 6 вересня вперше розглянув позов російського бізнесмена Олександра Шульгіна про його виключення із списків санкцій Євросоюзу, які будуть опубліковані у вересні. Фактично суд дозволив скасувати санкції щодо нього.



Олександр Шульгін був включений у списки санкцій як керівник компанії Ozon Group, однієї з провідних платформ у сфері електронної комерції в Росії, яка приносить значні доходи до російського бюджету.



Прес-служба Суду пояснила, що у своєму позові Шульгін не заперечував санкцій як таких, а лише вимагав виключити його ім'я з майбутніх списків санкцій.



Суд ухвалив рішення з огляду на те, що Шульгін залишив посаду генерального директора Ozon Group і вийшов із ради директорів компанії 11 квітня 2022 року після введення санкцій з боку Європейського Союзу та Австралії.



Рада ЄС раніше погодила не включати ім'я Шульгіна в оновлені списки санкцій, які будуть опубліковані у вересні, враховуючи, що аргументи проти колишнього бізнесмена були недостатньо обґрунтованими.