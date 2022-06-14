Європейський суд визнав закон Росії про "іноагенти" порушенням прав людини

У Європейському суді з прав людини ухвалили рішення за позовом 73 російські НКО, і стверджують, що російський закон про "іноагенти" порушує ст. 11 Європейської конвенції про захист прав людини, заявив ЄСПЛ. Про це повідомляє Deutsche Welle.
Кожній із організацій присуджено компенсацію у розмірі 10 тисяч євро, а також компенсацію судових витрат.
Страсбурзький суд зазначив, що застосування закону про "іноземних агентів" призвело до накладення адміністративних штрафів, фінансових витрат, обмежень у діяльності НКО, а також до порушення кримінальної справи проти керівника однієї з них. Крім того, за порушення вимог відповідно до цього закону багато виступаючих як позивачів організації були ліквідовані або були змушені самоліквідуватися через нездатність сплатити штрафи і, щоб уникнути нових заходів, наголошується у рішенні.
Але речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не виконує рішень ЄСПЛ.
Кожній із організацій присуджено компенсацію у розмірі 10 тисяч євро, а також компенсацію судових витрат.
Страсбурзький суд зазначив, що застосування закону про "іноземних агентів" призвело до накладення адміністративних штрафів, фінансових витрат, обмежень у діяльності НКО, а також до порушення кримінальної справи проти керівника однієї з них. Крім того, за порушення вимог відповідно до цього закону багато виступаючих як позивачів організації були ліквідовані або були змушені самоліквідуватися через нездатність сплатити штрафи і, щоб уникнути нових заходів, наголошується у рішенні.
Але речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не виконує рішень ЄСПЛ.
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