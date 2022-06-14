Європейський суд визнав закон Росії про "іноагенти" порушенням прав людини

20:48 14 червня Київ, Україна

У Європейському суді з прав людини ухвалили рішення за позовом 73 російські НКО, і стверджують, що російський закон про "іноагенти" порушує ст. 11 Європейської конвенції про захист прав людини, заявив ЄСПЛ. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Кожній із організацій присуджено компенсацію у розмірі 10 тисяч євро, а також компенсацію судових витрат.

Страсбурзький суд зазначив, що застосування закону про "іноземних агентів" призвело до накладення адміністративних штрафів, фінансових витрат, обмежень у діяльності НКО, а також до порушення кримінальної справи проти керівника однієї з них. Крім того, за порушення вимог відповідно до цього закону багато виступаючих як позивачів організації були ліквідовані або були змушені самоліквідуватися через нездатність сплатити штрафи і, щоб уникнути нових заходів, наголошується у рішенні.

Але речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не виконує рішень ЄСПЛ.
"Тут не може бути жодного коментаря після відомого нашого документа, який був підписаний президентом. РФ не виконує цих рішень більше", - заявив він.