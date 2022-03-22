Європейський союз уперше у своїй історії схвалив оборонну стратегію

19:36 21 березня Київ, Україна

Схвалена Євросоюзом програма оборонної стратегії називається "Стратегічний компас". Вона дає необхідний набір інструментів для того, щоб ЄС разом із НАТО став реальним гравцем у геополітичній обороні та безпеці.

Про це заявив глава МЗС Латвії у Twitter.