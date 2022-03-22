Європейський союз уперше у своїй історії схвалив оборонну стратегію
19:36 21 березня Київ, Україна
Схвалена Євросоюзом програма оборонної стратегії називається "Стратегічний компас". Вона дає необхідний набір інструментів для того, щоб ЄС разом із НАТО став реальним гравцем у геополітичній обороні та безпеці.
Про це заявив глава МЗС Латвії у Twitter.
"Європейський Союз щойно схвалив "Стратегічний компас", який дає необхідний інструментарій для того, щоб ЄС разом з НАТО став справжнім гравцем у геополітичній обороні та безпеці. Це лише початок подорожі. Багато залежатиме від того, наскільки успішно ми підтримаємо Україну проти агресії Росії", - написав він.
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