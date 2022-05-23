12:24 21 грудня Киев, Украина

На сьогодні Європейський Союз не готовий дати позитивну відповідь про введення спецпредставника від ЄС на Кримській платформі.

Про це заявив представник України при ЄС Микола Точицький.

"Діалог триває. Звичайно, ми зверталися (з питання призначення спецпредставника ЄС по Криму. - ред.). В першу чергу це робило не тільки наше представництво, а перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, яка безпосередньо займається цим питанням. ЄС прийняв це до уваги і відповіді поки що ми не маємо", - розповів Точицький.

На думку Точицького, Україна повинна визначитися з форматом учасників "Кримської платформи".

"Де, на якій платформі це буде відбуватися: або ОБСЄ, або ООН, або ЄС, або це інший формат. Я маю на увазі, на яких елементах буде базуватися сама платформа. І тоді вже до кінця наполягати на спеціальному представнику від ЄС", - пояснив дипломат.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна виступає за створення в ЄС посади спецпредставника по Криму.