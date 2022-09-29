Європейський Союз має намір заборонити росіянам користуватися криптогаманцями

11:24 29 вересня Київ, Україна

У новий пакет санкцій проти росії через "референдуми" про входження окупованих територій України до складу рф може увійти заборона росіянам інвестувати в криптовалюту і користуватися криптогаманцями.

Про це повідомляє профільне видання CoinDesk з посиланням на джерела, знайомі з перебігом обговорень.



Йдеться про повну заборону користування криптоінфраструктурою, зазначає видання. Зберігати гроші, інвестувати в криптовалюти та користуватися криптогаманцями росіянам буде заборонено. Попередній пакет європейських санкцій передбачав запровадження жорстких обмежень на використання криптоактивів: він передбачав обмеження розміру депозиту на біржах та криптогаманцях у розмірі €10 тисяч. У разі перевищення ліміту торгові майданчики можуть заморозити кошти або попросити їх вивести, щоб не порушувати вимоги ЄС.



Обмеження можуть увійти до нового санкційного пакета ЄС, який мають подати за підсумками саміту Європейського Союзу у Празі 6–7 жовтня. Окрім криптовалютних обмежень, ЄС розглядає заборону на співпрацю з найбільшими російськими нафтовими компаніями, ембарго на постачання сталеливарної продукції, деревини, алмазів, а також заборону імпорту в росію товарів загального попиту, наприклад, дезодорантів і навіть туалетного паперу.



Окремим пунктом нового пакета може стати введення стелі нафтових цін, що кардинально вплине на поточну архітектуру нафтового ринку і значно вдарить по нафтових доходах росії. У разі успіху ця ініціатива може призвести до різкого падіння доходів росії.