Європейський Союз має намір запровадити санкції проти російського золота

17:31 21 червня Київ, Україна

Євросоюз розглядає можливість подальшого посилення санкцій проти росії, зокрема, новим об'єктом санкцій може стати російське золото.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чиновників у Брюсселі.



Пропозиція заборонити купівлю дорогоцінного металу, який росія почала активно експортувати в 2020 році, надійшла від Данії.



Під санкціями вже знаходиться золотий запас ЦБ росії, який той старанно накопичував останні 15 років. 2,3 тисячі тонн злитків перебувають у сховищах усередині росії, і хоча фізично «заморозити» їх неможливо, угоди з купівлі жорстко заборонені. Продати золото таємно складно: метал російського виробництва має характерні домішки, які показують країну походження.



Російські банки, що не потрапили під санкції, тим часом, як і раніше, можуть продавати золото за кордон, так само як і «Полюс Золото» — найбільша видобувна компанія в країні. І європейські чиновники розглядають ідею покінчити з цією практикою, кажуть джерела Reuters.



За їхніми словами, за розробку та якнайшвидше прийняття сьомого пакету санкцій виступають східноєвропейські члени ЄС, тоді як Німеччина та Нідерланди закликають зосередитися на контролі за дотриманням уже введених заходів.



Більшість афінажних заводів вже перестали приймати російське золото після того, як Лондонська асоціація учасників ринку дорогоцінних металів (LBMA) виключила росію зі списку довірених постачальників. Але просочитися на світовий ринок російському золоту все ж таки вдається, зокрема, через Швейцарію. У травні країна, де розташовані чотири афінажні заводи, отримала 3,6 тонни дорогоцінного металу. Це постачання стало першим з початку війни, зазначає Bloomberg.



Російське золото потекло на світовий ринок у 2020 році, коли на тлі пандемії та обвалу цін на нафту ЦБ припинив закуповувати його в резерви, а уряд почав видавати здобувачам генеральні ліцензії, де-факто відкривши кордони для вивезення всього золота, що видобувається в країні.



У 2020 році експорт золота з росії склав 320 тонн і перевищив внутрішній видобуток (290 тонн). Доходи від його продажу потроїлися і досягли $18,5 млрд. У 2021 році з росії було експортовано 302,2 тонни золота на $17,4 млрд.