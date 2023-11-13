Європейський Союз шукає шляхи підтримки України без Угорщини

18:19 13 листопада Київ, Україна

Європейський Союз розглядає питання щодо фінансування військової допомоги Україні, виключивши Угорщину.



Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі.



Наразі обговорюється альтернативний варіант, який може бути активований, якщо не всі країни-учасниці ЄС погодяться на фінансування військової допомоги Україні через Європейський фонд миру, і план провалиться. Ландсбергіс наголосив, що з додатковим планом є шанси рухатися далі.

"Існує пропозиція про те, щоб країни, які не бажають брати участь, могли відмовитись від участі. Це означає, що країни, які вирішать взяти участь, візьмуть більшу відповідальність. Ми, Литва, готові до цього... Отже, це буде не 27 країн-членів, а менше, включаючи Литву та інші країни, що беруть участь", - пояснив він.

В цей час Угорщина блокує військову допомогу Україні. Якщо цей глухий кут буде зберігатися, ЄС звернеться до кожного уряду країни з проханням створити власний пакет допомоги.



Також поки що не затверджено військові пакети допомоги Україні в Словаччині. Ця ситуація розвивається після парламентських виборів у країні, де проросійська партія здобула перемогу.