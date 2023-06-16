Європейський парламент закликає НАТО включити Україну до членів Альянсу

18:07 15 червня Київ, Україна





Інформацію про це розповсюдила пресслужба ЄП у четвер, 15 червня.



Резолюцію було підтримано широкою більшістю - 425 євродепутатами, проти висловилися лише 38, а 42 утрималися від голосування.



У цій резолюції євродепутати висловили сподівання, що "процес приєднання почнеться після закінчення військового конфлікту і буде завершений найбільш оперативно". Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликає союзників по НАТО запросити Україну стати повноправним членом Альянсу Інформацію про це розповсюдила пресслужба ЄП у четвер, 15 червня.Резолюцію було підтримано широкою більшістю - 425 євродепутатами, проти висловилися лише 38, а 42 утрималися від голосування.У цій резолюції євродепутати висловили сподівання, що "процес приєднання почнеться після закінчення військового конфлікту і буде завершений найбільш оперативно".

"Поки повноправного членства не буде досягнуто, Європейський Союз та його держави-члени, спільно з союзниками по НАТО та країнами-партнерами, мають активно співпрацювати з Україною для розробки тимчасових рамок гарантованої безпеки, які мають бути введені безпосередньо після завершення військового конфлікту. Парламент зазначає, що інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС сприятиме зміцненню регіональної та глобальної безпеки та зміцнить зв'язки між Україною та євроатлантичною спільнотою", - говорить офіційне повідомлення.



Крім цього, Європарламент висловив сподівання, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть розпочатися цього року.