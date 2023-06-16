Європейський парламент закликає НАТО включити Україну до членів Альянсу

18:07 15 червня Київ, Україна

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликає союзників по НАТО запросити Україну стати повноправним членом Альянсу.

Інформацію про це розповсюдила пресслужба ЄП у четвер, 15 червня.

Резолюцію було підтримано широкою більшістю - 425 євродепутатами, проти висловилися лише 38, а 42 утрималися від голосування.

У цій резолюції євродепутати висловили сподівання, що "процес приєднання почнеться після закінчення військового конфлікту і буде завершений найбільш оперативно".
 
"Поки повноправного членства не буде досягнуто, Європейський Союз та його держави-члени, спільно з союзниками по НАТО та країнами-партнерами, мають активно співпрацювати з Україною для розробки тимчасових рамок гарантованої безпеки, які мають бути введені безпосередньо після завершення військового конфлікту. Парламент зазначає, що інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС сприятиме зміцненню регіональної та глобальної безпеки та зміцнить зв'язки між Україною та євроатлантичною спільнотою", - говорить офіційне повідомлення.

Крім цього, Європарламент висловив сподівання, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть розпочатися цього року.
 
"Євродепутати висловили надію на позитивну рекомендацію Європейської комісії після успішного виконання Україною всіх семи кроків, запропонованих у висновку комісії. Вони вимагають чіткого плану для початку переговорів щодо вступу, які за необхідної підтримки можуть розпочатися вже цього року", - зазначили представники ЄП.