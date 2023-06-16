Європейський парламент закликає НАТО включити Україну до членів Альянсу

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликає союзників по НАТО запросити Україну стати повноправним членом Альянсу.
Інформацію про це розповсюдила пресслужба ЄП у четвер, 15 червня.
Резолюцію було підтримано широкою більшістю - 425 євродепутатами, проти висловилися лише 38, а 42 утрималися від голосування.
У цій резолюції євродепутати висловили сподівання, що "процес приєднання почнеться після закінчення військового конфлікту і буде завершений найбільш оперативно".
Інформацію про це розповсюдила пресслужба ЄП у четвер, 15 червня.
Резолюцію було підтримано широкою більшістю - 425 євродепутатами, проти висловилися лише 38, а 42 утрималися від голосування.
У цій резолюції євродепутати висловили сподівання, що "процес приєднання почнеться після закінчення військового конфлікту і буде завершений найбільш оперативно".
Крім цього, Європарламент висловив сподівання, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть розпочатися цього року.
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