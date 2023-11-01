Європейські політики вирішили активно виступити на підтримку України у відповідь на заклики членів Республіканської партії США щодо скорочення допомоги цій країні. За інформацією Politico, представники країн Балтії та інші держави, які мають тісні зв'язки з Україною, готуються до туру територією Сполучених Штатів з метою зміцнення підтримки України.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив на важливості досягнення аудиторії як на американській, так і на європейській стороні Атлантики, враховуючи інтереси реальних виборців. Він висловив упевненість, що дане турне зможе успішно привернути увагу не лише американських політиків, а й тих, хто залежить від цієї допомоги та зовнішньополітичного курсу.
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас повідомила, що її країна вже активно звертається до американських громадян, проводячи діалог та висловлюючи свої погляди. Це зміцнює взаєморозуміння та підтримку.
Відомо, що у Вашингтоні існує занепокоєння щодо майбутньої допомоги Україні у зв'язку з глибокими політичними розбіжностями у США. У відповідь на це президент США Джо Байден змінив свою позицію, наголошуючи, що кошти, що виділяються для України, насправді сприяють створенню робочих місць та підтримці бізнесу на місцевому рівні.
Сенатори США зазначають, що інформаційна кампанія з боку європейських лідерів може сприяти зміцненню підтримки Києва серед виборців, які втомилися від конфлікту. Відомий республіканський прихильник допомоги Україні, сенатор Ліндсі Грем, наголосив, що майбутнє турне може бути корисним і наголошує на надійності підтримки України.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив на важливості досягнення аудиторії як на американській, так і на європейській стороні Атлантики, враховуючи інтереси реальних виборців. Він висловив упевненість, що дане турне зможе успішно привернути увагу не лише американських політиків, а й тих, хто залежить від цієї допомоги та зовнішньополітичного курсу.
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас повідомила, що її країна вже активно звертається до американських громадян, проводячи діалог та висловлюючи свої погляди. Це зміцнює взаєморозуміння та підтримку.
Відомо, що у Вашингтоні існує занепокоєння щодо майбутньої допомоги Україні у зв'язку з глибокими політичними розбіжностями у США. У відповідь на це президент США Джо Байден змінив свою позицію, наголошуючи, що кошти, що виділяються для України, насправді сприяють створенню робочих місць та підтримці бізнесу на місцевому рівні.
Сенатори США зазначають, що інформаційна кампанія з боку європейських лідерів може сприяти зміцненню підтримки Києва серед виборців, які втомилися від конфлікту. Відомий республіканський прихильник допомоги Україні, сенатор Ліндсі Грем, наголосив, що майбутнє турне може бути корисним і наголошує на надійності підтримки України.
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