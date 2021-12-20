"Європейська Солідарність" вимагає зупинити корупційні угоди з телеканалом "Рада"

13:56 16 грудень Київ, Україна

Європейська Солідарність вимагає негайно зупинити таємні корупційні угоди навколо телеканалу Рада.



Про це на брифінгу заявила співголова фракції Ірина Про це на брифінгу заявила співголова фракції Ірина Геращенко . Вона закликала негайно повернути діяльність телеканалу у правове поле і не перетворювати його на джерело пропаганди.



“Сподіваємося, наш брифінг сьогодні транслюється у прямому ефірі, як це вимагає ухвала Верховної Ради про висвітлення діяльності роботи Верховної Ради. Ми закликаємо не лише опозицію, а й журналістів – не бійтеся відстоювати ваші права, не давайте нікому права робити з журналістів пропагандистів. Тому що ми надто дорого разом заплатили за свободу, демократію, щоб мати право представляти гідну опозицію та професію”, – наголосила Геращенко.



Телеканал Рада, згідно з редакційним статутом, має насамперед висвітлювати діяльність Верховної Ради України. Цей канал завжди сумлінно виконував свою роботу. Цей канал зараз намагалися вкрутити у корупційні угоди, коли під покривом ночі таємно намагаються із законодавчої діяльності парламенту мільйони гривень перекинути на конверти для невідомо кого. Наша фракція це зупинила”, – повідомила співголова ЄС.



“Наша фракція вимагає від голови Верховної Ради усунути на час розслідування керівника каналу та пана Штучного, який згідно зі статутом сьогодні займається телеканалом через регламент Верховної Ради. Друге, надати концепцію, щоб розуміти, на що пішли мільйони, бо це не гроші Стефанчука, Зеленського чи Штучного. Це гроші платників податків. І третє: ми завжди захищатимемо свободу слова, демократію. Сьогодні 16 грудня і ми нікому не дамо в Україні ще раз творити 16 січня”, – резюмувала Ірина Геращенко.