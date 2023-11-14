Європейська оборонна промисловість не справляється з постачанням снарядів Україні - Кулеба

10:03 14 листопада Київ, Україна





На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини".



Декілька днів тому видання Bloomberg Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз, ймовірно, не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року через "сумний стан оборонної промисловості".На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини".Декілька днів тому видання Bloomberg опублікувало статтю, що Євросоюз відстає від планів надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. За даними видання, станом на сьогодні ініціатива виконала близько 30% від запланованого та враховуючи обсяг підписаних контрактів, ризикує не досягти своєї мети.

"На жаль, агентство Bloomberg каже правду. Є питання, і ми, скажімо так, багато й голосно б'ємо у дзвони", – наголосив Кулеба.

Він додав, що причиною цієї проблеми є відсутність політичної волі в ЄС, і "сумний стан оборонної промисловості", а також "дуже багато несинхронізованих речей, дуже багато бюрократії".

"Європейський Союз працює над усуненням цих проблем, і саме тому, будучи в Берліні, я закликав Європейський Союз розробити цілісну політику у сфері оборонних індустрій", – наголосив Кулеба.

За його словами, в ЄС уже почали робити певні кроки для виправлення ситуації.