Європарламент вимагає посилення санкцій проти росії та контролю за їхнім дотриманням

19:38 09 листопада Київ, Україна

Європейський парламент сьогодні, 9 листопада, ухвалив резолюцію, яка вимагає посилення контролю на рівні ЄС за дотриманням санкцій проти росії, а також великих зусиль для обмеження можливостей москви їх обходити.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.



Зокрема, у резолюції європарламентарії висловлюють занепокоєння щодо наявних лазівок у санкційному режимі Євросоюзу проти росії.

"Наголошуючи на безпрецедентному характері обмежувальних заходів ЄС, члени Європарламенту стурбовані відсутністю належного правозастосування та спробами підірвати зусилля щодо стратегічного ослаблення російської економічної та промислової бази, а також перешкоджати здатності країни вести війну", – йдеться у документі.

Також у резолюції наголошується, що росія, зокрема, здатна обходити обмеження цін на нафту, адже імпорт нафтопродуктів, що виробляються з російської нафти з таких країн, як Індія, різко зріс, що, по суті, створило обхідний шлях для російської нафти до ЄС.



Євродепутати також зазначають, що важливі західні компоненти все ще потрапляють до росії через такі країни, як Китай, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан, Киргизстан та Сербія. Вони стурбовані торгівлею критично важливими для війни товарами між країнами-членами ЄС та росією, а також повідомленнями про те, що такі країни, як Азербайджан, "відбілюють російський газ" для експорту до ЄС.



У тексті резолюції також підкреслюється, що Європейський Союз все ще залишається одним з найбільших клієнтів росії щодо викопного палива через імпорт трубопровідного газу і ЗПГ, що триває, а також через різні винятки із заборони на імпорт сирої нафти і нафтопродуктів.

"ЄС має співпрацювати з G7, щоб суттєво знизити граничну ціну на російську нафту та нафтопродукти, накласти повну заборону на імпорт російського зрідженого та скрапленого газу, а також імпорт палива та інших нафтопродуктів з інших країн", - йдеться у документі.

Європарламент також хоче, щоб ЄС заборонив транспортування російської нафти та ЗПГ через територію ЄС та запровадив обмеження щодо цін та обсягів імпорту до ЄС російських та білоруських добрив.



Крім того, депутати хочуть, щоб Єврокомісія та країни-члени ЄС розширили санкції, включивши до них повну заборону на продаж та огранювання алмазів російського походження або реекспортованих росією до ЄС.



Євросоюз також має вивчити правові шляхи, які дають змогу конфіскувати заморожені російські активи та використовувати їх для відновлення України.