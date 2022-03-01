Європарламент рекомендував Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.
Резолюцию одобрили 637 голосами "за", только 13 евродепутатов выступили "против", 26 воздержались.
Резолюция осуждает войну России против Украины, требует от РФ вывести все свои войска с украинской территории и требует от институтов Евросоюза работать над предоставлением Украине статуса кандидата в членство в ЕС.
Европарламент не имеет полномочий принимать никаких решений в процессе статуса кандидата и процесса вступления в ЕС. Эти решения всецело находятся в компетенции государств-членов ЕС.
Голос Европарламента рекомендательный, и его позиция неизменна: уже на протяжении многих лет он рекомендует предоставить Украине статус кандидата и начать переговоры о вступлении.
Обсуждая вторжение России в Украину, евродепутаты выразили твердую поддержку Украины и ее усилий присоединиться к европейскому сообществу.
Президент Владимир Зеленский в своем выступлении в Европарламенте во вторник призвал Европейский Союз оказать Украине всю необходимую поддержку и перспективу членства.
Ранее в эмоциональном обращении к депутатам Европарламента президент Зеленский заявил, что украинцы ежедневно доказывают свой европейский выбор и призвал евродепутатов продемонстрировать солидарность с украинским народом.
Его выступление евродепутаты встретили аплодисментами стоя, многие – со слезами.
Резолюцию одобрили 637 голосами "за", только 13 евродепутатов выступили "против", 26 воздержались.
Резолюция осуждает войну России против Украины, требует от РФ вывести все свои войска с украинской территории и требует от институтов Евросоюза работать над предоставлением Украине статуса кандидата в членство в ЕС.
Европарламент не имеет полномочий принимать никаких решений в процессе статуса кандидата и процесса вступления в ЕС. Эти решения всецело находятся в компетенции государств-членов ЕС.
Голос Европарламента рекомендательный, и его позиция неизменна: уже на протяжении многих лет он рекомендует предоставить Украине статус кандидата и начать переговоры о вступлении.
Обсуждая вторжение России в Украину, евродепутаты выразили твердую поддержку Украины и ее усилий присоединиться к европейскому сообществу.
Президент Владимир Зеленский в своем выступлении в Европарламенте во вторник призвал Европейский Союз оказать Украине всю необходимую поддержку и перспективу членства.
Ранее в эмоциональном обращении к депутатам Европарламента президент Зеленский заявил, что украинцы ежедневно доказывают свой европейский выбор и призвал евродепутатов продемонстрировать солидарность с украинским народом.
Его выступление евродепутаты встретили аплодисментами стоя, многие – со слезами.
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