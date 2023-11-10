Європарламент розглядає повний бойкот російського газу та нафти

Європейські депутати пропонують радикальні заходи проти росії, включаючи повну заборону імпорту російського зрідженого газу та нафтопродуктів. Вони зазначають, що зараз ЄС залишається одним із найбільших клієнтів росії із закупівлі викопного палива.
Про це пише німецьке видання DW.
Парламентарі закликали Євросоюз спільно з G7 суттєво знизити межу цін на російську нафту та нафтопродукти, а також імпорт палива та інших нафтопродуктів із третіх країн, якщо вони виготовлені з російської нафти.
Також євродепутати закликають заборонити провезення через територію ЄС нафти та ЗПГ, що експортуються з росії.
В ухваленій 9 листопада резолюції йдеться і про ембарго на російські алюміній, алмази та ядерне паливо. Серйозні випадки обходу санкцій євродепутати пропонують вважати за співучасть у військових злочинах рф.
Про це пише німецьке видання DW.
Парламентарі закликали Євросоюз спільно з G7 суттєво знизити межу цін на російську нафту та нафтопродукти, а також імпорт палива та інших нафтопродуктів із третіх країн, якщо вони виготовлені з російської нафти.
Також євродепутати закликають заборонити провезення через територію ЄС нафти та ЗПГ, що експортуються з росії.
В ухваленій 9 листопада резолюції йдеться і про ембарго на російські алюміній, алмази та ядерне паливо. Серйозні випадки обходу санкцій євродепутати пропонують вважати за співучасть у військових злочинах рф.
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