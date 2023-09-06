Європарламент розкритикував Зеленського за ідею прирівнювання корупції до держзради

11:45 31 серпня Київ, Україна

Засідання комітетів Європарламенту, присвячене обговоренню ідеї президента України Володимира Зеленського, викликало критику щодо його пропозиції стосовно прирівнювання корупції до державної зради у період воєнного стану.



Цей хід може потенційно обмежити повноваження НАБУ та САП, а також передати розслідування хабарництва під юрисдикцію СБУ.



У Європейському парламенті таку ідею вважають ризикованою.



Дані обговорення транслювали через офіційний вебпортал Європарламенту. Подія проходила під час засідання комітетів, які займаються закордонними справами та бюджетом. Основним питанням стала пропозиція Європейської комісії щодо виділення Україні 50 мільярдів євро на відновлення та модернізацію у період з 2024 по 2027 роки.



Міхаель Галер, який виступав як доповідач по Україні в Європейському парламенті, наголосив, що боротьба з корупцією у сферах, де залучені значні державні та приватні кошти, залишалася актуальною і до військового конфлікту, стала навіть більш суттєвою в умовах війни і постане як важливе випробування після її закінчення, коли значні суми буде направлено на реабілітацію України.



На думку експерта, перекладати відповідальність за боротьбу з корупцією з наявних інституцій, таких як НАБУ та САП, на СБУ в умовах військового конфлікту може бути недоцільним. Незважаючи на те, що визнання складності проблеми корупції під час війни є важливим та виправданим, боротьбу з цим викликом слід продовжувати в рамках наявних уповноважених інститутів.

Важливо уникати сприйняття, що ця ініціатива може дати владі можливість впливати на розслідування корупційних справ та визначати їхній результат, особливо коли йдеться про справи проти державних службовців.



Віола фон Крамон, віцеголова делегації Європарламенту у Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС, також висловила своє незадоволення ідеєю президента Зеленського. Вона зазначила, що такий підхід може бути спробою позбавитися політичних опонентів.

Вона висловила занепокоєння з приводу того, що дана ініціатива може призвести до посилення СБУ за рахунок передачі їй значних повноважень замість того, щоб зміцнювати чинні антикорупційні інститути, такі як НАБУ та САП. На її думку, важливо уважно стежити за розвитком подій та забезпечити збереження незалежності антикорупційних механізмів.