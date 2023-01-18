Європарламент закликав ФРН передати Україні сучасне озброєння та системи ППО

16:33 18 січня Київ, Україна

Депутати Європарламенту закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца направити в Україну сучасне озброєння та системи протиповітряної оборони для негайного розгортання.



Про це йдеться у затвердженому у середу щорічному звіті за 2022 рік щодо реалізації Загальної безпекової та оборонної політики.



Євродепутати також закликали до негайного розгортання в Україні сучасного озброєння та систем протиповітряної оборони.



Вони наголошують, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів і терміново потребує військової допомоги та важкого озброєння для перемоги у війні.