Європарламент закликав ФРН передати Україні сучасне озброєння та системи ППО

16:33 18 січня Київ, Україна

Депутати Європарламенту закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца направити в Україну сучасне озброєння та системи протиповітряної оборони для негайного розгортання.

Про це йдеться у затвердженому у середу щорічному звіті за 2022 рік щодо реалізації Загальної безпекової та оборонної політики.

Євродепутати також закликали до негайного розгортання в Україні сучасного озброєння та систем протиповітряної оборони.

Вони наголошують, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів і терміново потребує військової допомоги та важкого озброєння для перемоги у війні.
 
"ЄС та його держави-члени повинні збільшити військову, політичну та гуманітарну допомогу Україні та посилити свою оборону у протидії російським загрозам європейській безпеці. Реакція ЄС на російську агресивну війну проти України є предметом пильного спостереження з боку автократій у всьому світі і матиме значний вплив на їхню поведінку на міжнародній арені", - попереджають депутати Європарламенту.