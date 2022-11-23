Європарламент визнав росію державою - спонсором тероризму

16:46 23 листопада Київ, Україна

На засіданні Європарламенту більшістю голосів ухвалили резолюцію про визнання російської федерації державою - спонсором тероризму.



Голосування відбулося в середу, 23 листопада, у Страсбурзі. "За" цей документ висловилися 494 депутати, "проти" - 58, ще 44 європейські політики утрималися.



Основні положення резолюції щодо визнання росії державою - спонсором тероризму напередодні були узгоджені на рівні керівників політичних груп Європейського парламенту.



"Європарламент… рішуче засуджує військові злочини та акти терору проти цивільного населення, вчинені російською федерацією та її поплічниками з метою досягнення руйнівних політичних цілей в Україні та на території інших країн, і визнає росію як державу, яка спонсорує тероризм і як державу, яка використовує терористичні засоби", - йдеться у документі.



Євродепутати засудили окупацію росією Запорізької АЕС як дії, спрямовані на здійснення терору проти населення України та перетворюючі атомну станцію на військовий об'єкт.



Вони висловили солідарність із народом України та іншими жертвами російської агресії.



Документ закликає Раду ЄС включити так звану "групу Вагнера" та інші мілітаризовані угруповання, що фінансуються росією, до переліку осіб, груп та установ, залучених до терористичної діяльності і на які поширюються відповідні санкції ЄС.



Євродепутати наголосили на необхідності притягнення до відповідальності тих держав, недержавних гравців та окремих осіб, які підтримують та уможливлюють збройну агресію росії, а також посилюють її військову міць.



Водночас депутати закликали Єврокомісію та країни-члени об'єднати зусилля щодо створення широкого міжнародного "компенсаційного механізму", який має включати створення міжнародного реєстру завданих збитків та механізми взаємодії з українською владою у цих справах.



Європейські депутати закликали ЄС і країни-члени заборонити публічне використання будь-якої символіки, пов'язаної з російською військовою агресією і так чи інакше виправдовує або підтримує такі злочинні дії.



Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на рішення Європарламенту:



"Вітаю рішення Європарламенту про визнання росії державою - спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі", - написав Зеленський у Telegram.