Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС військовим злочином росії

10:09 15 червня Київ, Україна

Депутати Європейського парламенту засудили підрив греблі Каховської ГЕС та назвали ці дії військовим злочином російської федерації.



Про це йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту за підсумками пленарного засідання у Страсбурзі.

"Депутати засудили руйнування греблі в українській Новій Каховці, останній скоєний росією військовий злочин, який повинен мати наслідки. Вони закликали ЄС продовжувати потужну підтримку України, запровадити нові санкції проти росії та направити мільярди заморожених фінансових активів російських олігархів на відновлення України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня через дії російських військових було зруйновано Каховську гідроелектростанцію, яка перебувала під окупацією протягом останнього року. Внаслідок руйнування греблі було затоплено — повністю або частково — міста та села нижче по Дніпру. Особливо постраждали поселення на лівому березі Дніпра. Згодом стало відомо, що Каховська ГЕС була повністю зруйнована та не підлягає відновленню.