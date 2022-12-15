Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців

14:17 15 грудня Київ, Україна





Ухвалена резолюція висловлює солідарність з народом України та вшановує пам'ять мільйонів людей, які загинули внаслідок цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штучного голоду. Європейський парламент проголосував за резолюцію щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. "За" проголосували 507 депутатів, 12 висловилися проти.Ухвалена резолюція висловлює солідарність з народом України та вшановує пам'ять мільйонів людей, які загинули внаслідок цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штучного голоду.

"Європейський парламент визнає Голодомор, штучний голод 1932-1933 років в Україні, викликаний свідомими діями радянського режиму, геноцидом проти народу України; рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, які призвели до смерті мільйонів українців, і суттєво підірвали основи української державності", текст резолюції.

Україна закликає світ визнати організований режимом Сталіна Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. На сьогодні це зробили 22 держави.



14 грудня рішення про визнання Голодомору геноцидом ухвалив Сенат Чехії. У прийнятому документі Верхня палата чеського Парламенту рішуче засудила злочини проти українського народу та вшанувала пам'ять мільйонів жертв Голодомору в Україні.



Палата депутатів чеського парламенту у квітні 2022 року одноголосно визнала Голодомор в Україні у 1932-33 роках актом геноциду українського народу.