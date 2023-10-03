Європарламент підтримує Україну: 50 млрд євро на Український фонд

16:47 03 жовтня Київ, Україна

Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо перегляду бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки. У рамках цієї резолюції передбачено створення Українського фонду у сумі 50 мільярдів євро.



Цю інформацію надав Європарламент.



Поправки, пов'язані з переглядом багаторічної фінансової програми на період 2021-2027 років, було схвалено більшістю у кількості 393 голосів, проти яких виступило 136 депутатів. Ще 92 євродепутати утрималися від голосування.



Згідно з текстом резолюції, перегляд бюджету має бути спрямований на вирішення багатьох питань, пов'язаних із російською агресією щодо України. Він також має сприяти зміцненню стратегічної автономії та суверенітету Євросоюзу, а також надати ЄС більше гнучкості у реагуванні на кризові ситуації.