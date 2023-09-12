Європарламент підтримав закон про загальні оборонні закупівлі

16:39 12 вересня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.



Документ підтримали 530 депутатів, проти проголосувало – 66, ще 32 – утрималися. Тепер законодавча ініціатива потребує формального схвалення Ради ЄС, щоб стати законом. Зазначається, що новий короткостроковий інструмент зі скороченою назвою EDIRPA, вже узгоджений із Радою ЄС наприкінці червня, допоможе країнам закривати найбільш термінові оборонні потреби на тлі інтенсивної допомоги Україні, а також підвищити ефективність та конкурентність європейських виробників. Європарламент 12 вересня проголосував за новий закон про посилення європейської оборонної промисловості через загальні закупівлі (EDIRPA), метою якого є стимулювання оборонної промисловості та допомога країнам-членам ЄС модернізувати озброєння.Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.Документ підтримали 530 депутатів, проти проголосувало – 66, ще 32 – утрималися. Тепер законодавча ініціатива потребує формального схвалення Ради ЄС, щоб стати законом.

"Сьогоднішнє голосування знаменує собою історичний момент для оборони ЄС, створюючи перший інструмент Євросоюзу для спільних закупівель країнами-членами. Це допоможе їм поповнити свої запаси, підвищити оперативну сумісність між нашими збройними силами, зміцнити нашу промисловість і сприятиме нашій непохитній підтримці України», – сказав після голосування співдоповідач комітету із закордонних справ Міхаель Галлер.

Європарламент та Рада ЄС досягли згоди про бюджет на 300 млн євро для фінансування цього інструменту. ЄС вноситиме до 20% на кожну закупівлю від очікуваної вартості контракту про спільну закупівлю – для кожного консорціуму країн-членів та асоційованих країн.



Щоб скористатися цими коштами, компанії з контрактами на спільну закупівлю повинні базуватися в ЄС або в асоційованих країнах (зокрема країнах Європейської асоціації вільної торгівлі, включаючи Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію). Держави, які спільно купуватимуть товари військового призначення, також зможуть домовитися купувати їх спільно з Україною та Молдовою.



EDIRPA стане доповненням до Європейського фонду миру, з якого зараз фінансується, зокрема, військова допомога країн-членів ЄС для України.