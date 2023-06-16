Європарламент підтримав збільшення виробництва боєприпасів для України

06:45 02 червня Київ, Україна

Європейський парламент ухвалив рішення щодо підтримки проєкту закону, спрямованого на розширення виробництва боєприпасів та ракет Євросоюзом для України, а також прискорення їхнього постачання.

Про це повідомляє сайт установи.

"Закон про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) спрямований на прискорення доставки боєприпасів та ракет в Україну та на допомогу державам-членам поповнити свої арсенали. Впроваджуючи цільові заходи, включаючи фінансування у розмірі 500 мільйонів євро, ASAP прагне наростити виробничі потужності ЄС для вирішення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема боєприпасів класу "земля-земля" та артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів", - йдеться в повідомленні.

Документ передбачає, що Європейська комісія визначатиме, картуватиме і постійно контролюватиме наявність цих оборонних виробів, їхніх компонентів та відповідних вихідних матеріалів. Законопроєкт також встановлює механізми, принципи та тимчасові правила для забезпечення своєчасної та постійної доступності цієї продукції для покупців у Європейському Союзі.

"Сьогоднішнє рішення знаменує собою значний крок вперед у забезпеченні безпеки і оборони нашого Союзу, і особливо в нашій непохитній підтримці України, що триває, перед російською агресією. Він збільшить нашу здатність реагувати на виклики безпеки. Це - перемога Європи та нашої колективної безпеки", - зазначив керівник переговорної групи Європарламенту Крістіан Бушой.

Він додав, що Європарламент готовий до переговорів з Європейською Радою, а також сподівається домогтися угоди якнайшвидше.