Європарламент підтримав надання Україні та Молдові кандидатського статусу на вступ до ЄС

Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію із закликом надати статус кандидата на членство в Європейському Союзі для України та Молдови та підтримати європейську перспективу для Грузії.
Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.
Документ підтримали 529 депутатів Європарламенту, проти висловилися 45, а 14 утрималися.
У документі парламентарі закликають Європейську раду надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС "негайно". Те саме рекомендується для Грузії, "коли її уряд виконає" пріоритети, зазначені Європейською комісією.
У контексті жорстокої російської загарбницької війни проти України цей крок дорівнюватиме демонстрації лідерства, рішучості та бачення, переконані євродепутати.
Вони вказують, що не існує "швидкого шляху" для членства в ЄС і що вступ залишається структурованим і заснованим на заслугах процесом, що вимагає виконання критеріїв членства в ЄС і залежить від ефективного впровадження реформ.
Парламент запрошує владу України, Республіки Молдова та Грузії "недвозначно продемонструвати свою політичну рішучість реалізувати європейські амбіції свого народу", прискорити реформи з метою якнайшвидшого ефективного виконання критеріїв членства в ЄС.
ЄС – економічний та політичний союз 27 європейських держав, що утворився після Другої світової війни. Союз ґрунтується на принципі вільного обігу товарів, послуг та коштів між його членами. Громадяни ЄС також можуть жити та працювати в будь-якій країні блоку. У ньому також діють загальні стандарти у багатьох галузях, зокрема, у безпеці харчування, сільського господарства та трудових прав.
Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.
Документ підтримали 529 депутатів Європарламенту, проти висловилися 45, а 14 утрималися.
У документі парламентарі закликають Європейську раду надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС "негайно". Те саме рекомендується для Грузії, "коли її уряд виконає" пріоритети, зазначені Європейською комісією.
У контексті жорстокої російської загарбницької війни проти України цей крок дорівнюватиме демонстрації лідерства, рішучості та бачення, переконані євродепутати.
Вони вказують, що не існує "швидкого шляху" для членства в ЄС і що вступ залишається структурованим і заснованим на заслугах процесом, що вимагає виконання критеріїв членства в ЄС і залежить від ефективного впровадження реформ.
Парламент запрошує владу України, Республіки Молдова та Грузії "недвозначно продемонструвати свою політичну рішучість реалізувати європейські амбіції свого народу", прискорити реформи з метою якнайшвидшого ефективного виконання критеріїв членства в ЄС.
ЄС – економічний та політичний союз 27 європейських держав, що утворився після Другої світової війни. Союз ґрунтується на принципі вільного обігу товарів, послуг та коштів між його членами. Громадяни ЄС також можуть жити та працювати в будь-якій країні блоку. У ньому також діють загальні стандарти у багатьох галузях, зокрема, у безпеці харчування, сільського господарства та трудових прав.
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