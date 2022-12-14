Європарламент схвалив надання Україні 18 млрд євро допомоги

16:21 14 грудня Київ, Україна

Європарламент схвалив регламент, що дає змогу перерахувати пакет допомоги у розмірі 18 мільярдів євро Україні після того, як Угорщина наклала вето на початкову пропозицію.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ЄП.



Євродепутати ухвалили за терміновою процедурою запропоновану Радою зміну в регламенті макрофінансової допомоги плюс, що дозволяє 26 державам-членам виступати гарантами позики як альтернативи бюджету ЄС.



Довгострокова позичка, що надається на пільгових умовах, але при проведенні реформ, покриватиме основні державні послуги, включаючи роботу лікарень, шкіл та забезпечення житлом. Кошти також покликані допомогти зберегти макроекономічну стабільність та відновити інфраструктуру в Україні, яка зазнає постійних нападів з боку Росії.



Зазначається, що Європарламент схвалив позицію щодо надання фінансової допомоги Україні 24 листопада, але Рада ЄС не змогла знайти одностайну підтримку двох елементів первісної пропозиції 6 грудня.. Щоб полегшити виплату позиції в січні 2023 року, 10 грудня Рада представила версію пакету, на яку погодилася Угорщина.



Рада Європейського Союзу 10 грудня погодила надання Україні допомоги на суму 18 мільярдів євро протягом 2023 року.