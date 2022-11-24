Європарламент схвалив новий пакет підтримки для України

14:52 24 листопада Київ, Україна

24 листопада Європарламент схвалив пакет підтримки України на 2023 рік на суму до 18 млрд євро.



Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола.

"Р екордно швидко Європарламент щойно схвалив 18 мільярдів євро для того, щоб Україна пережила війну і розпочала відновлення. Через 9 місяців невибіркової війни, яку веде кремль, наша підтримка України лише посилюється. Ми не зрушимо з місця", - зазначила Роберта Мецола.



Тепер рішення мають схвалити представники країн-членів ЄС.