Європарламент хоче провести дебати через нарощування військової потужності РФ на кордоні з Україною

15:25 19 квітень Київ, Україна

Політгрупа "Європейської народної партії" (ЄНП) ініціювала проведення дебатів на наступній пленарній сесії Європарламенту через нарощування військової потужності РФ на кордоні з Україною.

Про це йдеться у відповідній заяві євродепутатів.

"Колективний борг Європи - підтвердити нашу підтримку України, і ми хотіли б почути від президентів Європейської комісії і Ради Європи, як Європейський Союз має намір це зробити", - сказала депутат Європарламенту, заступниця голови групи ЄНП у міжнародних справах Сандра Калнієте.

За словами євродепутата, Росія зосередила понад 40 тис. військовослужбовців на кордоні з Україною, було вбито кілька десятків українських солдатів.



Ситуація погіршується і являє собою серйозну і зростаючу загрозу європейській стабільності і безпеці, а також суверенітету України, зазначила Калнієте.

"Російському режиму доведеться заплатити ціну за свою агресію проти України, а також за те, як він поводиться з Олексієм Навальним. Ми повинні бачити російський уряд таким, яким він є - загрозливою, ненадійною диктатурою, яка зберігає свою владу за допомогою агресії проти своїх сусідів і своїх політичних опонентів. Ми вже бачили цей точний сценарій, що розігрується раніше. Ми не можемо дозволити, щоб це повторилося знову", - підкреслила євродепутат.

ЄС і держави-члени повинні почати виконувати свої декларації.