Європа вимагає від Сербії рішучості у санкціях проти Росії

08:24 17 травня Київ, Україна

Усі потенційні члени Євросоюзу мають розділяти європейські цінності та принципи, і якщо Сербія хоче в майбутньому стати членом ЄС, вона має запровадити санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.



Про це Боррель заявив на прес-конференції у понеділок після засідання міністрів закордонних справ ЄС.

“Міністри висловили чітке очікування від партнерів як майбутніх членів відповідати європейським цінностям та міжнародній політиці, – сказав Боррель, додавши, що це охоплює запровадження санкцій.. – Ті, хто цього ще не зробив – і Сербія одна з них – мають якнайшвидше прискоритися та ввести санкції”.

Він ще раз наголосив, що ЄС очікує від кандидатів на членство у ЄС повністю узгоджувати свою міжнародну політику з ЄС.

"Зберігати близькі відносини з путінським режимом більше не сумісне з побудовою спільного майбутнього з ЄС. Бути нейтральним сьогодні з огляду на війну в Україні – це неправильний контекст. Одна країна вторглася на територію іншої. Ставити їх на один щабель означає не відрізняти нападаючого від того, на кого напали", - сказав Боррель.

Сербія в майбутньому планує приєднатися до ЄС, проте з 2014 р. вона не приєднувалася до санкцій ЄС проти Росії і продовжує зберігати близькі відносини з Росією.