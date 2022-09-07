Європа розірвала усі зв'язки з російською космічною індустрією і не бачить приводів для їхнього відновлення

08:32 07 вересня Київ, Україна

Голова Європейського космічного агентства (ESA) Йозеф Ашбахер поставив хрест на співпраці з росією після її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє видання Ars Technica.

«Я справді вважаю огидним вторгнення в Україну. [...] Те, що там відбувається, не відповідає нашим європейським цінностям, і ми не можемо працювати з партнером, який зневажає ці цінності», - заявив Ашбахер.

Незабаром після початку вторгнення російських робітників на головному космодромі Європи у Французькій Гвіані було звільнено і вони повернулися додому. Запуск супутників OneWeb на російській ракеті за посередництвом ESA було скасовано. Ці 36 супутників залишаються в Казахстані, збитки OneWeb склали $229 млн.



До війни Європа покладалася на російську ракету «Союз» як на ідеальний засіб доставки вантажів на орбіту: її корисне навантаження більше, ніж у європейської ракети Vega, але не настільки більше, щоб знадобився дорожчий носій Ariane 5. Очікувалося, що це партнерство продовжиться, навіть коли Європа введе в експлуатацію ракети нового покоління Vega-C та Ariane 6. Ці плани було скасовано після початку війни.

«Я не бачу шансів відновлення колишньої співпраці. Я говорю тут від імені держав-членів ESA. Вони мають приблизно однакову думку», — підкреслив Ашбахер.

У 2022 та 2023 роках було заплановано п'ять запусків «Союзів» для виведення на орбіту європейських корисних вантажів. Оскільки нова ракета Ariane 6 не буде готова до польотів принаймні до наступного року, Ашбахеру довелося шукати альтернативи, включаючи американську SpaceX. Також ESA розглядає індійські та японські носії.



При цьому саме дії США сприяли поглибленню співпраці між ESA та росією, зазначає Ars Technica. У 2012 році через надмірні витрати на космічний телескоп «Джеймс Вебб» NASA вийшло з проєкту ExoMars, метою якого була перша посадка європейського космічного корабля на Марс. Європа звернулася до росії, яка надала ракету «Протон» та посадковий модуль. Тепер, через десятиліття, ESA і NASA знову обговорюють спільну роботу над ExoMars.