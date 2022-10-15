Європа не повинна дозволяти себе шантажувати ядерною зброєю рф - Зеленський
18:57 13 жовтня Київ, Україна
Російський агресор застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для нього не буде жодних наслідків.
На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.
За його словами, ризик застосування росією ядерної зброї, як і раніше, залишається, проте Європа не повинна дозволяти себе шантажувати.
"Зараз завдання всієї Європи - показати путіну, що з ним ніхто розмовляти не буде і що він залишиться в ізоляції... Тоді й російське суспільство зрозуміло б, що вони обрали президентом людину, яка погрожує всім ядерною зброєю", - наголосив Зеленський.
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