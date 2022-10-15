Європа не повинна дозволяти себе шантажувати ядерною зброєю рф - Зеленський

18:57 13 жовтня Київ, Україна

Російський агресор застосує ядерну зброю лише тоді, коли добре знатиме, що для нього не буде жодних наслідків.



На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.



За його словами, ризик застосування росією ядерної зброї, як і раніше, залишається, проте Європа не повинна дозволяти себе шантажувати.