Європа має застосувати до ПВК "Вагнера" ​​такий самий підхід, як і до ІДІЛ — глава МЗС Естонії

18:20 28 листопада Київ, Україна

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Європа має застосувати до ПВК "Вагнера" такий самий підхід, як і до організації ІДІЛ.

"Це означає, що якщо людина їде Європою і вона причетна до діяльності ІДІЛ, або фінансує її будь-яким чином, це вже означатиме кримінальний злочин. Тому заборонити їм перебувати в Європі та заморозити їхні активи. Тобто підхід має бути цільним у цьому контексті, що організації подібного типу до "Вагнера" суто терористичні. А членство у такій терористичній організації має бути кримінальним діянням", - сказав голова естонського дипломатичного відомства в інтерв'ю Громадському.

Раніше Урмас Рейнсалу передав Гаазі наручники для засновника ПВК "Вагнера" євгена пригожина . Зробив він це після того, як пригожин направив до Європарламенту "скривавлену" кувалду через новину про можливе визнання його ПВК терористичною організацією. Саме кувалду "вагнерівці" використовують для показових страт. Так, нещодавно вони страчували кувалдою в'язня-вагнерівця, який здався в полон ЗСУ і заявив, що хоче воювати на боці України.



Приватна військова компанія Вагнера — неофіційна військова організація, яка не входить до регулярних збройних сил росії і не має жодного юридичного статусу. Одними з джерел фінансування ПВК у медіа називають, зокрема, бізнесмена євгена пригожина, наближеного до президента росії володимира путіна.