Європа має застосувати до ПВК "Вагнера" ​​такий самий підхід, як і до ІДІЛ — глава МЗС Естонії

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Європа має застосувати до ПВК "Вагнера" такий самий підхід, як і до організації ІДІЛ.
Раніше Урмас Рейнсалу передав Гаазі наручники для засновника ПВК "Вагнера" євгена пригожина. Зробив він це після того, як пригожин направив до Європарламенту "скривавлену" кувалду через новину про можливе визнання його ПВК терористичною організацією. Саме кувалду "вагнерівці" використовують для показових страт. Так, нещодавно вони страчували кувалдою в'язня-вагнерівця, який здався в полон ЗСУ і заявив, що хоче воювати на боці України.
Приватна військова компанія Вагнера — неофіційна військова організація, яка не входить до регулярних збройних сил росії і не має жодного юридичного статусу. Одними з джерел фінансування ПВК у медіа називають, зокрема, бізнесмена євгена пригожина, наближеного до президента росії володимира путіна.
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